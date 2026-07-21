El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo durante las primeras horas de la mañana y en la tarde. A medida que avance el día, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un sol radiante que elevará las temperaturas a niveles bastante cálidos.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro suba hasta los 40 grados. Esta ola de calor puede resultar intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 16% en las horas más cálidas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 19 y 29 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían presentarse en momentos puntuales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables que rondarán entre los 24 y 27 grados. La visibilidad seguirá siendo buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, Marchena experimentará un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su pico en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.