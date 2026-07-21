El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

Hoy, 21 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 22% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, y es un buen momento para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en parques, terrazas o en la playa cercana.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 26 grados . El cielo seguirá siendo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que aportará algo de frescura. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas estar al aire libre durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.