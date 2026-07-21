El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 24 grados a las 02:00 y 23 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 06:00 y 07:00. Durante la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando la temperatura a 24 grados a las 09:00 y alcanzando un máximo de 28 grados a las 11:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que llegarán a los 36 grados a las 15:00 y alcanzarán su punto máximo de 38 grados entre las 17:00 y las 18:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 44% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 61% a las 09:00 y bajando a un 39% a las 12:00. Esto generará un ambiente cálido y seco durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h durante la mañana. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas pico.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden disfrutar de un día soleado y cálido sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:40, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar un día perfecto de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.