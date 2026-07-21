El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de julio de 2026, Lucena se prepara para experimentar un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 34 grados a las 14:00, llegando a un máximo de 36 grados a las 16:00.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 50% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 20% a las 15:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 17:00, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas, y mantenerse hidratados.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá presentándose poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La temperatura comenzará a descender lentamente hacia la noche, alcanzando los 30 grados a las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.
En resumen, Lucena disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.
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