El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Lucena se prepara para experimentar un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 34 grados a las 14:00, llegando a un máximo de 36 grados a las 16:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 50% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 20% a las 15:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 17:00, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas, y mantenerse hidratados.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá presentándose poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La temperatura comenzará a descender lentamente hacia la noche, alcanzando los 30 grados a las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, Lucena disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.