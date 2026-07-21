El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 30°C, descendiendo ligeramente a 29°C a la 01:00 y 28°C a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 39°C entre las 16:00 y las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 47% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad disminuirá nuevamente, situándose en torno al 14% hacia la tarde, lo que contribuirá a la sensación de calor. Es importante que los habitantes de Linares tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable que las personas se mantengan hidratadas y busquen sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 33°C a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:33, marcando el final de un día caluroso y soleado.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el calor y disfrutar de las condiciones favorables para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.