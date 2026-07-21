El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 57%, aumentando gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas serán elevadas, la humedad no será excesivamente alta, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 39 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la mañana, con velocidades de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:45, momento ideal para paseos y actividades nocturnas.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el tiempo de hoy en Lepe será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.