El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 24 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 22 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 38 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 65% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 12 km/h en la mañana y alcanzando hasta 20 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:40 horas. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante las horas pico.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar la sensación de calor. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.