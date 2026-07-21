El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:09. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará ligeramente, con períodos de poco nuboso que se alternarán con momentos de cielo despejado.

Las temperaturas serán bastante elevadas, comenzando en torno a los 30 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a las 08:00. A medida que el día progrese, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados entre las 16:00 y las 17:00. Esta ola de calor podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas de la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente caluroso y seco, lo que podría afectar el bienestar de algunas personas, especialmente aquellas con condiciones de salud preexistentes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 12:00, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los períodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, hoy en Jaén se vivirá un día caluroso y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.