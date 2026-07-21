El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 48%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 38% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesivamente alta, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable para los habitantes y visitantes de la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 32 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en la costa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos en parques. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren en la costa.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las estrellas sean visibles, creando un ambiente perfecto para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que proporcionará algo de alivio del calor. La ausencia de lluvias y un cielo despejado prometen un día agradable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.