El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Dos Hermanas, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 38 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 22 grados hacia las 04:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su pico a las 17:00 horas con 38 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 48% a la medianoche y descendiendo a un 39% hacia el mediodía. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Desde la medianoche hasta las 08:00, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A partir de las 09:00, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución con el viento, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos en familia o deportes. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será cálido, mayormente soleado y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.