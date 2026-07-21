El día de hoy, 21 de julio de 2026, Coria del Río se prepara para un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán poco nubosos, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente entre las 16:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 28 grados hacia la medianoche. Los cielos continuarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de una noche estrellada, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y seco, con cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de protección ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.