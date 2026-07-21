El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãcija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de julio de 2026, se presenta en Écija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y descendiendo hasta un 15% en las horas pico, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor exposición solar, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en momentos puntuales.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:37, marcando el final de un día caluroso y soleado.
En resumen, Écija disfrutará de un día de verano típico, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del sol y mantenerse hidratados. Las condiciones son propicias para disfrutar de la belleza del entorno natural y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo este día soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.
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