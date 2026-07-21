El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

Hoy, 21 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente algunas nubes altas, especialmente durante las horas de la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la visibilidad del sol.

Las temperaturas serán cálidas, comenzando en torno a los 26 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un pico de hasta 37 grados en las horas más calurosas de la tarde. Esta tendencia de calor se mantendrá hasta el final de la jornada, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche. Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico será esencial para evitar golpes de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% en la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más intensas, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y ajustar las actividades en consecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar una sensación de bochorno.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.