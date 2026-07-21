El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Las ráfagas más intensas se sentirán principalmente por la mañana y a primera hora de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes desean disfrutar de un día de playa o realizar excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 32 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y llevar agua para mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.