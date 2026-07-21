El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de julio de 2026, Carmona se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:17. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer su aparición, especialmente durante las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones.
Las temperaturas serán bastante cálidas, comenzando con 27 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente a 22 grados a media mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 37 grados entre las 17:00 y las 19:00. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a un 18% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.
No se esperan lluvias en Carmona hoy, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es importante estar preparado para el calor intenso de la tarde.
En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de un día soleado y caluroso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.
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