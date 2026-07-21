El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva permitirá que el calor sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevén las temperaturas más altas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:41. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos 29 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea más fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.