El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

Hoy, 21 de julio de 2026, Cabra se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 1 de la mañana y manteniéndose en torno a los 25 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 31 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá siendo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. En resumen, hoy en Cabra se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con calor, sol y un ambiente mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.