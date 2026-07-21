El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 25 grados a media mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 36%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de altas temperaturas y viento puede generar un ambiente seco, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:39 horas. La noche será tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, lo que proporcionará un respiro del calor del día.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se caracteriza por un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y la presencia de viento moderado contribuirán a un ambiente seco. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante el calor y disfruten de las agradables condiciones nocturnas que se avecinan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.