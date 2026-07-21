El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 19% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para los cordobeses y visitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones, especialmente durante las horas pico de calor, que se extenderán desde el mediodía hasta las 17:00 horas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico, visitas a parques o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 31 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:37. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que ofrecerá algo de alivio. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.