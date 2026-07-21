El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente soleado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 37 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 15% hacia las 19:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. Es importante que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad de 30 km/h hacia las 20:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas de la tarde. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los cielos permanecerán despejados o con pocas nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes deseen realizar excursiones o disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Bormujos.

El orto se producirá a las 07:19 y el ocaso a las 21:41, brindando a los habitantes de Bormujos una larga jornada de luz solar. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá un respiro ante el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.