El día de hoy, 21 de julio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 28 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe con algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 36 grados. La sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado ante las altas temperaturas. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 21:32. Esto podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La humedad relativa, aunque baja, podría aumentar ligeramente hacia la noche, pero seguirá siendo un día predominantemente seco.

Los periodos de poco nuboso se alternarán con momentos de nubes altas, pero sin que esto afecte la visibilidad ni la calidad del día. En resumen, Úbeda disfrutará de un día caluroso, con cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas más intensas. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la ciudad o disfrutar de la gastronomía local en alguna terraza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.