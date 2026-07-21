El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a medida que avance la jornada. A las 01:00, la temperatura será de 29 grados, y a las 02:00, de 28 grados.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 41 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 40%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé una brisa suave de 5 a 8 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 33 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista nocturna. La puesta de sol se producirá a las 21:34, marcando el final de un día caluroso pero soleado.

En resumen, Bailén experimentará un día de calor intenso, cielos despejados y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.