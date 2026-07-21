El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Baeza se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 27% por la noche. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para los habitantes y visitantes de la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas pico.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por el casco histórico de Baeza o actividades en parques, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:32.

A medida que la tarde avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad ni la calidez del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 32 grados hacia las 21:00, y finalmente cerrando el día con una temperatura de 32 grados a las 23:00.

En resumen, Baeza disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y que busquen sombra durante las horas más calurosas del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas promete un día agradable en esta histórica ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.