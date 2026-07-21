El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados durante las primeras horas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 39 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 49% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente durante las horas centrales.

El viento, que soplará mayormente del oeste y suroeste, tendrá velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante el calor extremo. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al exterior.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La puesta de sol está programada para las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor intenso.

Es recomendable que los habitantes de Baena tomen precauciones ante las altas temperaturas, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.