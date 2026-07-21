El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Arahal se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera hora del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 39 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h. Este viento puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente en las horas de la tarde, aunque no será suficiente para mitigar completamente la sensación de calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de festividades, paseos o cualquier actividad recreativa en la localidad.

El orto se producirá a las 07:17 horas, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:39 horas, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Arahal disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.