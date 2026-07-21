El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, pero también implica que la sequedad del ambiente podría aumentar la sensación de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:35. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, Andújar vivirá un día caluroso y soleado, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aprovechen las horas de la tarde para disfrutar de actividades al aire libre, siempre cuidando de mantenerse hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.