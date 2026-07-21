El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 38 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada al inicio del día, con un 50% en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta un 71% en la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se ponga, la humedad comenzará a descender, lo que proporcionará un alivio en las temperaturas.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste a una velocidad de entre 7 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de mayor calor. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas más calurosas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Almonte podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:43. Este clima favorable es ideal para actividades familiares, paseos por el campo o simplemente disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, Almonte vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.