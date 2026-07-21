El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de julio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 38 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
La humedad relativa será moderada al inicio del día, con un 50% en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta un 71% en la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se ponga, la humedad comenzará a descender, lo que proporcionará un alivio en las temperaturas.
En cuanto al viento, se espera que sople del oeste a una velocidad de entre 7 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de mayor calor. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas más calurosas de la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Almonte podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:43. Este clima favorable es ideal para actividades familiares, paseos por el campo o simplemente disfrutar de una cena al aire libre.
En resumen, Almonte vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.
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