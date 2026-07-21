El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará hacia la tarde, alcanzando un 39% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h durante la mañana y la tarde. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección sur y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Aljaraque, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:45. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo el verano y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.