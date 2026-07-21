El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 26°C a las 22°C durante la mañana, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro suba hasta los 37°C.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del NO a 4 km/h, aumentando su intensidad a medida que avanza el día. Para la tarde, se espera que el viento sople del O a 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles cambios en la dirección del viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad del 10% de tormentas, aunque se espera que estas sean aisladas y de corta duración. Por lo tanto, es poco probable que afecten significativamente las actividades diarias.

El estado del cielo cambiará ligeramente en la tarde, pasando de poco nuboso a nuboso, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de lluvia. Las nubes altas que se formarán no deberían interferir con la calidez del día, aunque podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 21:33, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado. Se recomienda a los habitantes de Alcalá la Real disfrutar de las horas de luz, manteniéndose hidratados y protegidos del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.