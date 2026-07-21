El día de hoy, 21 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente estable en Alcalá de Guadaíra, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 38 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas agradables, alcanzando los 26 grados a la medianoche y descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que llegue a los 38 grados a las 17:00 horas.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales. Desde la medianoche hasta las 08:00 horas, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A partir de las 09:00 horas, se espera que el cielo continúe con pocas nubes, lo que favorecerá la radiación solar y contribuirá al aumento de la temperatura.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que fluctúe entre el 21% y el 70% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, alcanzando el 70% a las 05:00 horas, pero a medida que avance el día, la humedad disminuirá, llegando a niveles más confortables en la tarde, alrededor del 21% a las 16:00 horas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que será un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las altas temperaturas pueden generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 18:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.