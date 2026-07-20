El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 20 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 26°C por la mañana y los 36°C durante la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando hasta un 91% en las horas más frescas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 36 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas notables, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos de alrededor de 28°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, con el orto del sol a las 07:17 y el ocaso a las 21:40, brindando a los visueños la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural.

En resumen, el 20 de julio en El Viso del Alcor se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento que, aunque moderado, puede ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.