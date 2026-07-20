El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 14:00 y las 17:00 horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea necesario.

La humedad relativa durante el día oscilará entre el 24% y el 89%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que el sol se eleva. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Por lo tanto, es aconsejable que quienes realicen actividades físicas al aire libre lo hagan en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más agradables.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades como paseos en bicicleta o deportes al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la piscina.

El orto se producirá a las 07:18 y el ocaso será a las 21:40, brindando largas horas de luz solar para disfrutar. En resumen, Utrera vivirá un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.