El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. En las primeras horas, la humedad se mantendrá en un 61%, pero se espera que baje a un 25% en la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Las direcciones del viento variarán, predominando el sur y el suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de nubes significativas también sugiere que la visibilidad será excelente, ideal para disfrutar de las vistas y el paisaje de Tomares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia la tarde y bajando a 27 grados en las horas nocturnas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:41. La noche se presentará tranquila y cálida, ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.