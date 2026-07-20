El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en las horas de mayor calor. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más soportable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría levantar polvo y pequeñas partículas, por lo que se aconseja precaución, especialmente para aquellos que padecen problemas respiratorios.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de paseos, deportes o reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. La noche se presentará cálida, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y caluroso, con un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero siempre tomando las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.