El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 17:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort térmico. En las primeras horas, la humedad se situará en un 42%, aumentando a un 90% hacia las 07:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 26% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 36 km/h hacia las 20:00 horas. Esta brisa, aunque moderada, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de un día soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:42 horas.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.