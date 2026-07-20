El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Puente Genil tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento no variará significativamente, lo que significa que la sensación térmica podría ser más intensa en ciertas áreas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto se traduce en un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante estar atentos a la radiación solar, que será alta, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:37 horas. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar del verano, siempre con precauciones ante el calor y la exposición solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.