El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 24 grados a las 03:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 39% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas centrales. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 15:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar una sensación de mayor frescura en las horas más templadas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:11 y el ocaso a las 21:34, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre en Priego de Córdoba, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.