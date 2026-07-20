El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 38 grados a las 5 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en familia o con amigos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:39. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 28 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas elevadas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y aprovechar las horas de luz para disfrutar del buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.