El día de hoy, 20 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su mínimo de 19 grados entre las 05:00 y las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 39 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 81% durante las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h entre las 17:00 y las 18:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:39, marcando el final de un día cálido y despejado. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con una brisa que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.