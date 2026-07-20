El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 37 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 19 grados a las 6 de la mañana y alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la mañana.
A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 37 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 59% por la mañana, disminuirá a un 30% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.
El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, pero a medida que el día avance, especialmente en la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h. Esto podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero es importante recordar la importancia de la hidratación y la protección solar, dado que el sol estará radiante durante todo el día.
La puesta de sol se producirá a las 21:41, marcando el final de un día caluroso y despejado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente por la noche, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. En resumen, se prevé un día soleado y caluroso en Los Palacios y Villafranca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.
- Miles de personas reviven los grandes éxitos del reggaetón clásico en Córdoba
- Córdoba Live se despide con una gran noche de electrónica y éxitos de los 90
- Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
- Pantallas gigantes, bares llenos y Las Tendillas valladas: dónde y cómo vivir la final del Mundial en Córdoba
- Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
- Expectativas ante el futuro aparcamiento Puerta de Córdoba: 'El problema viene de largo, esperemos al menos que lo hagan y que no sea caro
- El festival Córdoba Live se despide con una gran noche de electrónica y éxitos de los 90
- 18 de julio: La muerte del periodismo en Córdoba