El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que el ambiente no se sienta tan pesado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más altas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 17 km/h. Esto proporcionará un alivio moderado del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento podría alcanzar rachas de hasta 31 km/h. La dirección del viento será constante, lo que significa que no se esperan cambios bruscos en las condiciones.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Los atardeceres en Osuna serán igualmente agradables, con el ocaso programado para las 21:37. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de la puesta del sol, ofreciendo un ambiente más fresco para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará un alivio del calor. Se aconseja a los habitantes que se mantengan hidratados y que busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.