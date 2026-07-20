El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas pico de calor. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 32 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:38, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades nocturnas. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en los momentos más calurosos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.