El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 22 grados hasta las 07:00. Durante la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 21 grados a las 08:00 y subirá a 23 grados a las 09:00. El calor se intensificará a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 35 grados a las 15:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 54% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 17% a las 15:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h durante la madrugada, aumentando a 15 km/h a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste y se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Montilla pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La puesta de sol está programada para las 21:36, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde, acompañadas de un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.