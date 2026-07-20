El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de nubosidad y la baja humedad en las horas pico ayudarán a que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes realicen actividades en la playa o en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en familia, paseos por el campo o actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:44. En resumen, el día de hoy en Moguer se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.