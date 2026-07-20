El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados, y a medida que el sol comience a elevarse, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 12:00. Durante la tarde, el calor se intensificará, con máximas que llegarán a los 37 grados a las 17:00. La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 18:00. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día en el campo o en la piscina.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:34. Con un orto a las 07:09, Martos se presenta como un lugar ideal para disfrutar de un día de verano, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.