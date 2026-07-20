El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. La brisa del sur-suroeste, que soplará a velocidades que oscilarán entre los 20 y 32 km/h, aportará un alivio adicional al calor, especialmente en las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere que las actividades nocturnas también podrán llevarse a cabo sin inconvenientes.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Marchena se prepara para un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.