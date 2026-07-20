El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 25% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación de calor seco, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico entre las 12:00 y las 16:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que se sentirán más intensamente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero se aconseja evitar la exposición prolongada al sol sin protección adecuada.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 31 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas, con temperaturas que rondarán los 27 grados.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pero siempre con precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.