El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 29% por la tarde. Este nivel de humedad, aunque moderado, no debería resultar incómodo, especialmente con la brisa que se prevé a lo largo del día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad controlada permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 20 km/h. Esta brisa proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h en su punto máximo, lo que contribuirá a una sensación térmica más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:40. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 28 grados, lo que hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que hará más placentera la experiencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.