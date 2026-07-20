El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de julio

El día de hoy, 20 de julio de 2026, Lucena disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos durante las horas más cálidas, alcanzando un mínimo del 15% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:35, marcando el final de un día caluroso y soleado.

En resumen, Lucena experimentará un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.