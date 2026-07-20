El día de hoy, 20 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando hasta un 76% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación térmica más agradable, a pesar de las altas temperaturas que se prevén.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 12 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 14:00 horas, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 32 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, practicar deportes o simplemente relajarse en un entorno natural.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 39 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, se espera un ligero descenso, con temperaturas que comenzarán a bajar gradualmente hacia la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:40 horas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-19T20:53:09.